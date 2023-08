Emilio Azcárraga sobre Henry Martín: "Queremos verte como campeón de goleo otra vez"

En el marco de la presentación del nuevo proyecto de "Nuestras Alas", Emilio Azcárraga, propietario del club agradeció a su capitán y goleador del equipo, Henry Martín por no haber tomado días de descanso después de su participación con el Tri en la Copa Oro asegurando que deses verlo como titular muy pronto.

"Henry, me da gusto verte mejor. Gracias por la labor hecha incansable y no nada más por el club América, también para la Selección por no haber tomado el descanso, aquí eso se valora y ya te queremos ver de titular y aunque llegues un poco tarde queremos verte como campeón de goleo otra vez", dijo el presidente.

En el acto también estuvo presente la capitana del equipo femenil, Andrea Pereira, a quien le hizo saber el gusto por el reciente campeonato recordando que su equipo es el más grande, y no dudó en mencionar que ha habido algunos resultados que no lo tienen contento.

"América es el más grande, pero la grandeza la hace también la grandeza de los rivales a los que enfrentamos, tanto hombres como las mujeres, nacionales como Internacionales. Hemos conseguido muchos éxitos, pero también una que otra derrota que no nos tiene tan contentos", comentó el dueño del cuadro azulcrema.

La iniciativa presentada tiene como misión poder reciclar 5 mil toneladas de tenis al año, por lo que a partir de ahora existirán contenedores en el club y Estadio Azteca y se suma a los proyectos del programa "Nuestras Alas".

"'Tenis con Alas', un esfuerzo de reciclaje de tenis usados. La idea después de la prueba hecha en 2022 es ponerlos en contendedores, uno en Coapa y dos en el Estadio Azteca. Queremos reciclar 5 mil toneladas por año", explicó Emilio Azcárraga.

