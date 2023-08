Emilio Lara sobre su situación con América: "Por ahí me perdí un poco, ahora mi cabeza está en el club"

Una nueva oportunidad. Después de que Emilio Lara parecía estar destinado a seguir en la banca, el defensor reapareció en el 11 inicial ante Atlas. Esto fue tomado como una nueva oportunidad por el mexicano.

Lara se había convertido en una pieza fundamental en el cuadro inicial del equipo de Coapa; sin embargo, esta situación cambió para el Clausura 2023, ya que comenzó a ser recurrente su aparición en el banquillo. “Somos personas y fuera del campo tenemos problemas. Por ahí me perdí un poco. Ahora que hay una nueva oportunidad trato de dar lo mejor de mí para tomar esta nueva oportunidad y no soltarla”, comentó el jugador respecto a esta situación.

Pero todo esto cambió el pasado domingo, ya que André Jardine lo regresó a formar parte del cuadro titular ocupando la posición de defensor central, la cual no le incomoda al de 21 años: “En la posición donde me pongan voy a tratar de dar lo mejor de mí, pero la central es donde más disfruto jugar. Me siento más confianza y mejor ubicado”.

Emilia Lara reconoció que si vuelve a ser considerado para formar parte de la Selección Mexicana él estará encantado de hacerlo, pero ahora solo piensa en el América:“Si hay oportunidad claro que sí. Siempre es bueno representar a tu país, pero mi cabeza está enfocada en el club, volver a ganarme un lugar y consolidarme”.

Finalmente, el defensor mexicano es consciente de las exigencias que existen en esta institución, pero tiene claro que juntos se pueden manejar mejor: “Es un club grande, la exigencia siempre va a ser a tope. Habrá quien pueda manejarla y quien no, pero unidos se puede manejar bien”.

