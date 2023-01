Fernando Ortiz sobre América: "Las expectativas siempre son grandes en este club"

Fernando Ortiz, técnico del América tiene grandes expectativas para el Clausura 2023, pues como cada seis meses, las Águilas apuntan a estar entre los primeros lugares y ganar el campeonato, por lo que el técnico argentino advirtió que su equipo estará en la lucha para conseguirlo.

“Las expectativas siempre son grandes, en este club tan importante las metas y los objetivos van a ser siempre los mismos, pero las expectativas de lo que nos sucedió el semestre pasado están latentes y seguramente estaremos en la lucha por los primeros puestos y poder coronar, que tanta falta nos hace a todos”, declaró el Tano en entrevista para el canal del club.

Los azulcremas tuvieron un largo receso invernal tras su dolorosa eliminación a manos del Toluca el torneo anterior, por lo que Ortiz admitió que ya tenía muchas ganas de regresar al Nido para comenzar a preparar el torneo actual.

“Ya tenía muchas ganas de volver, la ansiedad de querer estar en Coapa para realizar los trabajos que hicimos en pretemporada e iniciar la temporada. Trabajamos muy bien y nos encontramos con una muy buena forma física y con la misma idea de juego, que es lo importante”, comentó.

Asimismo, el Tano confesó que disfruta al máximo ser timonel del América, pues contó que todos los días llega muy temprano a Coapa entusiasmado de planificar el día a día de su club.

“Lo vivo al máximo. No me permito tener un mínimo error ni un detalle al azar porque todos tenemos que saber que la exigencia en todos los lugares donde hay un profesionalismo en todo sentido. El disfrute mío es venir todos los días a Coapa, mi felicidad es llegar 5:30 am y ya estar planificando el día, planificar el partido siguiente cada semana a sabiendas de que un resultado quizá cambia mucho en lo anímico, pero yo ya soy feliz estando en el campo de juego dirigiendo al club más grande de México”, sentenció.

