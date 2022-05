Guillermo Ochoa desea la final de la Liga MX entre América y Chivas

La recta final de la Liga MX se acerca, y este miércoles inician los Cuartos de Final en donde América se enfrentará al Puebla. A pesar de que primero tienen que eliminar a los Camoteros y si pasa, después enfrentar las Semifinales, Guillermo Ochoa declaró que le encantaría enfrentar a las Chivas en una Final.

“Honestamente América-Chivas, pero hay que ir paso a paso. Yo creo que mucho de lo que hemos conseguido en este torneo fue el ir partido a partido. No veíamos más allá del siguiente juego”, dijo el guardameta de las Águilas para TUDN.

Además, Memo habló sobre el entrenador de los Azulcremas, Fernando Ortiz, donde aseguró que se ha ganado el respeto de los jugadores por ser tranquilo y dejarlos jugar.

“El Tano es un entrenador que es tranquilo, que le da mucha calma al jugador, que lo deja ser dentro de la cancha, que te da ese espaldarazo de confianza, al que juegue y al que no.

“Con su trabajo, la de él y la del cuerpo técnico, y esa cercanía que tiene con el jugador le ha ayudado para ganarse muy rápido al grupo, ganarse el cariño del grupo”, agregó.

Por último, el jugador mundialista con la Selección Mexicana compartió tres de sus sueños futuros.

“Mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente de América, a mi familia que son los que sufren conmigo las derrotas y festejan los triunfos. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro”, finalizó entre risas Memo Ochoa.

