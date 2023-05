Henry Martín auguró su título de goleo y su participación en Selección Mexicana desde 2014

Henry Martín, delantero del América, ha cumplido dos de sus más grandes sueños como futbolista: vestir la camiseta de la Selección Nacional y ser campeón de goleo de la Liga MX, algo que auguró hace varios años cuando se enteró que Tijuana lo había fichado.

En una entrevista para MAPE Sports en 2014, el jugador yucateco dijo tener muy claros sus objetivos para su carrera y, por más difíciles que fueran, intentaría cumplirlos a base de trabajo y dedicación.

"(Mis objetivos) a mediano plazo podría ser un goleador, ser campeón de goleo. ¿Por qué no Selección Nacional? ¿Por qué no pensar en Europa? Mi sueño cuando estaba en las juveniles era jugar en Primera División y yo lo veía como algo lejano y se está dando ahora. ¿Por qué no pensar en eso? Son sueños. Dicen que si a los sueños les tienes dedicación y entrega, se cumplen", explicó tras ser traspasado de Mérida FC (hoy Venados de Yucatán) a los Xolos de Tijuana.

Henry Martín conquistó su primer título de goleo este Clausura 2023 tras marcar 14 goles en el torneo, algo que no conseguía un mexicano desde Alan Pulido hace varias campañas.

Ademas, ha sido un jugador constante en el Tri desde hace tiempo, pues incluso fue parte del equipo que participó en Qatar 2022, donde anotó un gol frente a Arabia Saudita.

