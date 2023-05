Henry Martín destacó unión del América: 'En cinco años aquí nunca había visto esto'

El Nido vive una unión sin igual. Después de cinco años en el club donde ha vivido sus mejores momentos como jugador, Henry Martín aseguró que la armonía que se vive actualmente al interior del América, nunca antes la había sentido.

“Lo que hemos logrado es único. Tengo cinco años en la institución y no había visto esta unión anteriormente. Desde el torneo pasado hubo sensaciones muy buenas entre afición y jugadores, este torneo se ha arrastrado, estamos contentos con ellos", confirmó el delantero.

Su reciente logro alzando el campeonato de goleo le hizo darse cuenta de que sus compañeros fueron solidarios con una meta que era más un tema personal que grupal.

"Me deja contento ver a mis compañeros apoyándome, todos me dijeron que ojalá me lo llevara (el título de goleo), cuando terminó el partido vi preocupados a algunos, tratándome de tranquilizar. Eso me deja muy bien y con un mayor compromiso de dar todo en la cancha por ellos”, comentó Henry Martín.

