Henry Martín 'explota' contra arbitraje de la Ida y 'advierte' a Pachuca

Henry Martín habló en conferencia de prensa de cara al partido de vuelta entre América y Pachuca en los Cuartos de Final de la liga mexicana.

IMAGO7

El delantero de las Águilas, habló sobre la tarjeta roja que le quitó el árbitro a Carlos Moreno, asegurando que él piensa que cometió un error:

“Ellos argumentaban que era fuera de lugar, nosotros que independientemente era un golpe directo al jugador. El árbitro tomo su decisión, yo le hice ver que no estaba de acuerdo, que había tomado una mala decisión. Las cosas pasaron así, no nos quejamos, no nos enfocamos en ello, no nos frustramos por eso, sabemos que tenemos la capacidad para eso y más. Si queremos seguir avanzando es contra todo”.

IMAGO7

Además, compartió que siempre hay nerviosismo en una liguilla, pero que se sienten listos para superar esta fase venciendo a un gran rival como lo es Pachuca:

“Siempre en una liguilla hay cierto nerviosismo, es normal. El rival al final da igual, si quieres ser campeón tienes que ganarle a todos. En este caso Pachuca sabemos que es un gran rival, hicimos un gran partido. Nos faltó contundencia nada más”.

QUIEREN HACER HISTORIA

Por otra parte, Martín compartió que siguen buscando hacer historia, pues un tetracampeonato sería algo increíble para la historia del América y del futbol, entendiendo que están a solo cinco partidos de lograrlo:

“Realmente quedan cinco partidos para conseguir un tetracampeonato, que es algo histórico, podemos quedar marcados para la historia, no solo para nosotros, sino para todo el americanismo” sentenció.

IMAGO7

