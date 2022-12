Después de un par de meses apretados, Henry Martín compareció ante los medios de comunicación y ya con el América en la cabeza tras su paso en el fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022, la ‘Bomba’ confesó de algo que le dolió bastante, que fue no haber ganado el título de goleo, pero no le dio tiempo de lamentarse por todo lo que se venía.

“El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, si bien me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo ni margen de poder llorarlo, de analizarlo o de lamentarme, poque se venía la liguilla y luego inmediatamente se venía el mundial. Entonces es algo que me dolió mucho y que tengo una espinita todavía de hacerlo”, comentó el yucateco.

Además, la ‘Bomba’ señaló que pudo haber ganado el pichichi de la Liga MX de haber iniciado fuerte los primeros partidos, pero ahora buscará su revancha en el Clausura 2023.

“En el torneo creo que los primeros cuatro-cinco partidos no había metido un solo gol, no había hecho nada, ni siquiera cerca de meter uno. De repente vienen los partidos amistosos, regresó a América y empiezan a caer los goles.

Así que debo lograr desde el principio hacer eso que termine con América, para que no sufra durante el torneo, porque llegar peleando es difícil, llegar al último partido sufriendo lo de que tienes que meter el otro y así en la cabeza no es padre, no estás tranquilo, entonces es hacer las cosas de la mejor manera para llegar más tranquilo al final del torneo”, finalizó el jugador americanista.

