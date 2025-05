Igor Lichnovsky desmiente los rumores sobre su futuro: “Estoy en América disponible para jugar”

Igor Lichnovsky habló sobre su regreso a las canchas y la posibilidad de salir del club este verano como han apuntado diversos reportes en las últimas semanas.

Esto fue con la cuenta 'Pame del Ame', quien compartió los videos a través de sus redes sociales y el defensa chileno aseguró que todo han sido rumores y que está listo para volver a jugar con el América a partir del primero de junio.

“Hay un montón de chismes, el otro día leí que me están ofreciendo a no sé donde, que me estaba yendo a Estados Unidos a Los Angeles. Primero de junio estoy en el Club América disponible para jugar”, aseguró Igor.

Igor | IMAGO7|

Cabe señalar que el defensa lleva prácticamente un año sin jugar, pues se tuvo que someter a una operación en la rodilla y eso lo ha dejado fuera de las canchas, además de que las Águilas decidieron no inscribirlo para esta temporada pues seguía en recuperación.

Lichnovsky llegó al América con un préstamo desde Tigres y tras su buen desempeño, el club decidió ficharlo de manera definitiva, aunque desde ese momento, ha estado alejado de la actividad, pues la lesión que enfrentó fue de gravedad.

Igor | IMAGO7|

HABLA SOBRE LAS CRÍTICAS

Igor también fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido en el pasado, siendo un jugador polémico, aunque dejó en claro que es parte de jugar en el América y que agradece cuando se le ha reconocido por el buen nivel.

“Es verdad que el América al tener una magnitud tan grande se hace muy fácil hablar bien o mal de alguien y me alegro que en este caso a los que hablaron mal no les haya salido bien, por el contrario muchos me llamaron y me dieron el voto a favor y se agradece esa honestidad del periodismo. Se valora cuando la exigencia por estar en América se pide pero también el futbolista agradece cuando se le reconoce”, sentenció.

Igor | IMAGO7|

