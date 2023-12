Igor Lichnovsky tras coronarse con América: 'Es una linda historia para contar en la vida'

Igor Lichnovsky conquistó el título del Apertura 2023 con América después de llegar al equipo prácticamente a la mitad de torneo en busca de cubrir las múltiples bajas de las Águilas en zona defensiva. Además, lo hizo en contra del club dueño de su carta: Tigres.

El arribo del zaguero chileno generó dudas debido a que había sido "borrado" en el conjunto regiomontano, ya que no tenía actividad. Sin embargo, Lichnovsky se coronó en una historia digna de película al convertirse en uno de los jugadores más regulares e importantes del plantel.

En redes sociales, Invictos, una cuenta popular que habla de deportes, elogió el desempeño del defensor y habló sobre su proceso de no jugar con Tigres a ser campeón con América, publicación a la que Igor respondió con un contundente mensaje.

"Es una linda historia para contar en la vida. No me interesa ninguna comparación, simplemente usar lo que a mí me ha pasado para que otros puedan ver una senda de oportunidades. BUSQUEN SEGUIR SUS SUEÑOS AMIGOS, por ahí es…"

— Igor Lichnovsky (@igor_five) December 18, 2023

