Jardine reveló que Kevin Álvarez tiene molestias y es duda ante Rayados

Con dudas en la latera. América viajará a Monterrey para meterse a una de las canchas más complicadas de la Liga y lo tendrá que hacer con la duda de quien jugará por la banda derecha, pues el propio André Jardine reveló que Kevin Álvarez no está a plenitud físicamente y será hasta mañana que tomen la decisión.

“Vamos a tratar el tema de Kevin como tratamos a todos. Jugadores que no estén al cien por ciento no van a estar de inicio. Kevin sufre un poco una pubalgia, cansancio acumulado en aductores; es muy importante para nosotros, pero el mensaje de todas las semanas es que ningún jugador es insustituible, todos tienen una competencia interna fuerte", afirmó el brasileño.

"Vamos a ver, está con nosotros, pero no sé si está al cien y mañana haremos una prueba más y si no está al 100, no iniciará el partido. Aquí confiamos en todos y quien entra debe estar a más del 90 por ciento porque son juegos que te exigen demasiado, con Kevin no es diferente”, añadió.

El estratega es consciente de que el choque de este fin de semana se parecerá a un escenario de Liguilla, por ello, toma relevancia la visita a Rayados.

“Un equipo como América debe saber jugar de diferentes formas, vamos a enfrentar muchos partidos donde el rival se cierra y te dificulta las cosas. Hay partidos como este contra un rival que te propone y yo imagino que la Liguilla, conforme avance y se esté cerca de la final, la tendencia es que estos equipos avancen y habrá partidos más duros, como en las últimas Liguillas", apuntó.

"Son partidos que probablemente se asemejen más a los juegos finales de Liguilla. Por esto sin duda es un partido especial del cual podemos sacar muchas cosas a usar de frente. Así encaramos este partido”, finalizó Jardine.

