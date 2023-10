Billy Álvarez sobre la actualidad de Cruz Azul: 'Es un barco sin rumbo'

“Es un barco sin rumbo”. De esta manera Guillermo Álvarez se refirió al mal momento que vive Cruz Azul en el actual torneo, La Máquina se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con 11 unidades.

“Un barco sin rumbo, pero lo que más duele es que destrozan. No hay rumbo. Solamente hay que navegar. No saben si se va a pasar con nubarrones, pero ya no dan ganas de seguir hablando de eso. Sangra más la herida”, señaló Billy Álvarez en entrevista con David Faitelson.

Además, confesó que no ve los partidos del conjunto cementero, pero es inevitable ver la tabla de posiciones y ver en el fondo al equipo que vio crecer.

“No he podido ni he querido ver los partidos. Lo que es inevitable es ver la clasificación y los números no mienten. Hay mucho desequilibrio”, informó.

“Nunca se tuvo a un equipo siendo tan débil o cayendo con marcadores escandalosos”, continuó.

Por su parte, resaltó que en la nueva administración les hace falta experiencia y lo más importante, sentirse parte de la institución.

“No se puede deshacer un equipo cuando lo más importante es conservar una columna vertebral. No es la falta de conocimiento, es la falta de experiencia. También la entrega, el sentirse parte no sólo del club, del plantel, de un grupo”, declaró.

