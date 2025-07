Javairo Dilrosun marca su primer gol con LAFC

Javairo Dilrosun, futbolista neerlandés de 26 años, anotó su primer gol con el LAFC en la victoria ante los Colorado Rapids en la Major League Soccer (MLS). El atacante, quien llegó cedido para disputar el Mundial de Clubes, ha continuado con el club a pesar de la eliminación temprana en ese torneo.

En su segundo partido tras el regreso del LAFC a la actividad local, Dilrosun fue titular y disputó 64 minutos. Antes de ser sustituido, marcó el tercer gol del encuentro, que sentenció el marcador a favor del conjunto californiano.

Marcó ante Colorado | MEXSPORT

La jugada se originó tras una combinación colectiva que culminó con un pase de Timothy Tillman dentro del área. Con técnica y precisión, Dilrosun remató de primera intención con un disparo cruzado para colocar el 3-0 definitivo. Los otros goles fueron obra de Denis Bouanga y Nathan Ordaz.

Javairô Dilrosun scores his first @LAFC goal and extends the lead! pic.twitter.com/nRvYH3NKPh

— Major League Soccer (@MLS) July 10, 2025