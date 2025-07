Isaías Violante: “Siempre que América le habla a un jugador, vas a decir que sí”

Isaías Violante ha sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo del América para el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El joven mediocampista mexicano llega procedente del Toluca en una transferencia definitiva, pocos días después de haber conquistado el título del Clausura 2025 precisamente ante las Águilas.

En entrevista para TUDN, Violante compartió sus emociones sobre este importante paso en su carrera profesional. “Intentaré dar el 100 por ciento para demostrar que estoy para jugar en América”, confirmó el delantero.

Además, el ex de Toluca aseguró que, tras recibir la opción de llegar a América, no lo dudó dos veces debido a que las Águilas es un equipo muy importante y es imposible decirle que no.

“Al momento que me dijeron que, si quería ir a América, inmediatamente fue un sí, porque es el América. En lo personal no me lo creía… Siempre que al América le habla a un jugador, sea lo que sea, siempre vas a decir que sí”.

Aunque reconoció que dejar al actual campeón Toluca fue una decisión dolorosa, aclaró que su llegada a Coapa responde tanto a un reto personal como a su objetivo de formar parte de la Selección Mexicana. “Me dolió mucho dejar a Toluca, pero es por un bien personal también. También ayuda mucho a mi meta de jugar en la selección”, comentó.

Refuerzo que busca aportar más que nombre

Violante también habló con sinceridad sobre su percepción ante los ojos de la afición azulcrema, “La afición espera que traigan jugadores de más nombre, pero lo que no se da cuenta es que ya los tienen: los Fidalgo, los Brian… Entonces lo que está buscando el técnico es tu perfil y lo que quizá faltó para poder conseguir el Tetra”.

