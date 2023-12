Después de haberle ganado 2-3 al Barcelona, Jonathan Dos Santos, jugador del América, expresó lo que fue para él enfrentar al equipo que lo formó como futbolista profesional.

"El partido de hoy fue con muchos sentimientos encontrados porque estuve jugando contra un exequipo que le tengo muchísimo cariño porque empecé en mi carrera allá, allá debuté como profesional y estaré agradecido eternamente con el club que me dio todo y tuve la gran suerte hoy de poder ver a excompañeros.

“Fue un partido muy emocionante donde obtuvimos la victoria y siempre es bonito ganarle a un equipo como el Barcelona", dijo en conferencia de prensa al término del juego en el Cotton Bowl de Dallas.

En tanto, Jonathan aún está disfrutando del Campeonato que ganaron las Águilas recientemente y le agradeció al técnico André Jardine por la confianza.

"Llegué hace año y medio, y no tuve muchos minutos y no es porque estés aquí (le digo a su técnico), pero gracias a ti y a la confianza pude tener minutos y pude ser feliz como futbolista, pude volver a vivir la vida y hacer realidad un sueño porque no pensé poder conseguir en el Estadio Azteca con nuestra gente en una noche histórica", señaló.

