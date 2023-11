Leo Suárez reconoció la 'grandeza' del América cuando emigró a Santos

Leo Suárez, jugador de las Águilas del América, reconoció que valoró más la grandeza del equipo de Coapa cuando emigró para jugar durante un tiempo el conjunto de Santos Laguna.

"Me di cuenta lo que era, pero cuando me tocó irme me di cuenta lo que en verdad es el América y cualquier argentino que jugó acá te lo puede decir, en el mismo futbol mexicano, la dimensión que tiene este club", comentó Suárez en entrevista con TUDN.

El extremo argentino se encuentra en su segundo torneo consecutivo con los de Coapa, pues en el actual certamen lleva 13 partidos disputados, aunque por una lesión se perdió las últimas dos jornadas.

“Disfruto mucho el día a día de estar acá y para mí el América es igual que para todos, el más grande de México”, indicó el argentino

Las Águilas del América terminaron el Apertura 2023 como los líderes, pues aunque falte una jornada por disputarse, el equipo dirigido por André Jardine ya no puede ser alcanzado por los Tigres.

