Alfredo Tena sobre el torneo de América: "Tienen todo para ser campeones"

Las Águilas del América cerrarán el Apertura 2023 como líderes del reciente certamen y están a una victoria de imponer un nuevo récord de puntos, dejando en el olvido las 41 unidades que consiguieron Cruz Azul y León.

A pesar de los logros del cuadro azulcrema, el 'Capitán Furia' asegura que no es suficiente para lo estándares del equipo de Coapa, los cuales exigen torneo a torneo el campeonato, o en este caso, conseguir la décimo cuarta estrella.

En entrevista con Claro Sports el exjugador y exentrenador azulcrema aseguró que, después de todos los fracasos del equipo ahora dirigido por André Jardine, algo han de tener que aprendido algo para la consecución de una nueva estrella en el equipo americanista.

"Yo creo que sí (pueden ser campeones), más que ya tienen la experiencia de haber perdido en Liguilla, no creo que cometan los mismos errores de las pasadas. Los veo bien, competitivos, concentrados. Un técnico no cumple si no gana el título, la directiva siempre te pone los mejores jugadores, te da lo que quieres, tienen todo para ser campeones, ahí se exigen campeonatos y Jardine solo ha cumplido con calificar, le falta todavía la fase más difícil", comentó Tena.

Además de esto Tena aseguró que, en caso de no ser campeones, sería un total fracaso para el equipo capitalino.

"Sí (sería un fracaso si no ganan el título). Tienen dos equipos que podrían ser titulares en cualquier lado, tienen mucho apoyo; para nosotros sí es un fracaso no ser campeones a pesar de que hay muy buenos equipos. Se planea todo para ganar el campeonato, no nos alcanza con llegar a las semifinales como ha pasado últimamente”, finalizó.

