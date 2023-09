Mucho se ha hablado sobre la decisión del VAR de dar por válido el gol de América en Querétaro en donde la mayoría de los comentarios apuntan a una supuesta ayuda arbitral a los de Coapa, sin embargo, para Luis Ángel Malagón esa es una teoría sin certeza argumentando que de ser así el equipo sería campeón cada 6 meses.

“Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones”, declaró en conferencia de prensa.

“Las criticas siempre va a existir, nosotros tenemos que hacernos fuertes entre nosotros mismos. Yo confío en todos mis compañeros, sobre todo en línea defensiva. Tenemos que estar unidos y siempre trabajar, es la única forma de solucionar las cosas. Estamos juntos, con la ilusión de trabajar y mejorar”, añadió.

Sobre los cambios que ha tenido que hacer América en la zona defensiva por tantas lesiones, el arquero se siente protegido en esa última línea esté quien esté asegurando que todos tienen la capacidad para ser titulares.

“Respeto a todos mis compañeros, más en defensa. Todos los que estan tienen la capacidad de jugar y marcar la diferencia. Así es el futbol, hay momentos buenos y malos, estamos en buena sintonía para lo que se viene”, finalizó Malagón.

