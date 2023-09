Las Águilas del América se colocaron como líderes del Apertura 2023 tras vencer a los Gallos Blancos del Querétaro, en donde el arbitraje para algunos se vio manchado, pues para Adolfo Ríos considera que hay árbitros que traen algo en contra de los de Coapa.

"De una o de otra manera puede ser buena o influencia. Hay árbitros que ya pareciera que traen algo contra esa camiseta y que las cosas en una situación de equilibrio si llega a haber un desbalance en las decisiones que pueden tener", comentó Ríos en entrevista para ESPN.

Adolfo también destacó que hay ciertos puntos que deben de corregirse, pues considera que en el futbol es de opciones y si bien el América se benefició por la decisión en el VAR, pues cree que hay otras en donde también ha sido perjudicado.

Además, el exarquero de las Águilas del América destacó el desempeño del equipo que actualmente marcha como líder del Apertura 2023.

"No sé si engañoso sea la palabra, porque al final de cuentas hay partidos que jugando, no de manera espectacular tienes que ganar y en el futbol hay buenas y malas costumbres. Una buena costumbre es que a pesar de no dar un partido brillante, debes de ganar el juego", finalizó.

