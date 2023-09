Sanción a Edyairth Ortega pudo ser reducida a un año; pero se negó a declararse culpable

Edyairth Ortega reveló que su sanción por dopaje pudo ser reducida a un año si admitía que consumió sustancias prohibidas, pero dijo que, en su afán de salir limpio, terminó no aceptando dicha acusación pese a que sostiene su inocencia.

“Me dijeron que el castigo era de dos años y si aceptaba lo dejaban en un año, pero en ese momento yo hubiera querido que me aconsejaran de la manera correcta porque yo no sabía en lo que me iba a meter, porque yo no quería un mal historial, yo quería salir limpio”, reveló el canterano del Atlas en charla para el podcast de David Medrano.

“Si me hubieran aconsejado bien, yo en ese momento les digo que me inyecté y ahorita mismo ya estaría entrenando para jugar, pero son cosas que tú quieres actuar con el corazón y no sabía en lo que me iba a meter”, agregó.

El futbolista tapatío señaló que fue elegido junto a otro compañero para pasar las pruebas del antidoping, aunque aseguró que en ese momento no notó ninguna anomalía en el proceso.

“En el camión me despertaron, me dijeron que fue elección directa, que me había tocado a mí y a otro jugador. Llegando, luego, luego, ahí en la mesa, nos hicieron la prueba, nos mandaron al baño y ahí sucedió todo”, relató.

“Uno tranquilo pensando que todo está bien, todo está en orden y ahí comenzó la tragedia”, agregó.

Finalmente, Ortega mantuvo su postura y reiteró que no ingirió ninguna sustancia prohibida, así como ninguna proteína.

“Soy una persona consciente y sé si tomé y me inyecté proteína, y para nada. Es más, ni al Gimnasio iba, por eso se me hizo rarísimo”, finalizó.

En el mes de enero, La Agencia Mundial Anti-Dopaje (WADA) mandó la primera alerta al encontrarse con el resultado analítico positivo por una sustancia prohibida para aumentar masa muscular, por lo que de inmediato, Edyairth fue separado del plantel.

Es por esto, que la WADA confirmó hace unas horas que la sanción para Edyairth Ortega serán cuatro años de inactividad.

