Benjamín Mora tras vencer a Tigres: 'Enaltece poder haberlo hecho frente al Campeón'

Atlas se impuso 2-0 a los Tigres en el Estadio Jalisco, sumando así su tercera victoria en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El técnico de los Rojinegros, Benjamín Mora, destacó la importancia de este triunfo, logrado ante el actual Campeón de la Liga.

El entrenador expresó su satisfacción por el resultado y el desempeño de sus jugadores: "Pienso que es igual de importante que todos los partidos que disputamos. Son tres puntos, nos enaltece poder haberlo hecho frente al campeón, en casa y darle una alegría a la afición. Sin embargo, vamos partido a partido, siempre lo he mencionado y no me voy a cansar de hacerlo, nosotros dependemos de nuestro día a día y de nuestra voluntad sostenida. Hoy es un aplauso para los muchachos por el resultado, por el esfuerzo y por el buen funcionamiento que tuvimos. De ahí, seguir avanzando porque lo que queremos es escalar en la tabla de posiciones lo más pronto posible para ser aspirantes a entrar en la Liguilla".

Con esta victoria, Atlas acumula 12 puntos en el Apertura 2023 y ha escalado varias posiciones en la tabla general, demostrando un sólido desempeño en el torneo.

El técnico Mora también compartió detalles sobre la estrategia de juego: "Veníamos trabajando muy serio durante toda la semana, con mucha alegría, con mucha certeza de lo que somos capaces de hacer cuando estamos en un día bueno, como hoy. Tocamos todos los aspectos y creo que se ejecutó muy bien hoy. Contento por esa parte, era precisamente lo que queríamos lograr en la cancha".

Los goles del partido fueron conseguidos por Juan Manuel Zapata y Jordy Caicedo, este último marcando ante su exequipo, aunque optó por no celebrar. El técnico Mora elogió el desempeño de Caicedo y su contribución al equipo: "Jordy el día de hoy anotó un gol para el equipo, acrecentó nuestras posibilidades de un triunfo. Para mí, hizo un partido muy bueno y realmente no tengo mucho análisis en ese sentido. Los goleadores fallan y anotan. En este partido le tocó anotar, eso es positivo y eso es en lo que me enfoco. Seguiremos trabajando para mejorar como equipo".

Finalmente, Benjamín Mora adelantó que para el próximo partido, que será ante FC Juárez, podría contar con Eduardo Aguirre y Anderson Santamaria, aunque Brian Lozano aún no estaría disponible.

