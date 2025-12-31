Sudán avanza en la Copa Africana pese a la derrota y la guerra en casa

A pesar de una derrota por 2-0 ante Burkina Faso en su último partido de grupo, Sudán puede esperar con optimismo la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones tras clasificarse como uno de los mejores terceros lugares.

Sudán en la Copa Africana I AP

Dos equipos ya clasificados

Ambos equipos ya tenían asegurado su avance antes de su partido del Grupo E el miércoles. Sudán progresó a pesar de la complicación de jugar todos sus partidos de clasificación fuera de casa, ya que el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria.

Grupo E I AP

Burkina Faso tuvo un mejor comienzo y los Potros tomaron la delantera a través de Lassina Traoré en el minuto 16.

Sudán tuvo una gran oportunidad de igualar cuando el portero burkinés Hervé Koffi derribó a Al Gozoli Nooh en el área de penalti, pero Nooh falló el penal.

Selección de Burkina Faso I AP

Ánimos de todos lados

Los aficionados sudaneses, que eran mayoría en el estadio Stade Mohammed V, intentaron animar al equipo. Yasir Mozamil estuvo cerca, y Amar Abdallah desperdició otra buena oportunidad para Sudán.

Arsène Kouassi selló la victoria de los Potros con un gol tardío mientras Burkina Faso terminó segundo en el grupo.