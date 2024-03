Malagón aseguró que América va por Concachampions porque Emilio Azcárraga lo pidió

América quiere el bicampeonato en la Liga MX y además llevarse la Concachampions. Pero si llega el momento en que tengan que elegir, el torneo internacional llevará más peso porque así lo pidió el dueño del equipo, Emilio Azcárraga.

Lo anterior de acuerdo con las palabras de Luis Ángel Malagón, quien fue figura de las Águilas este viernes en el encuentro ante Atlético San Luis. "Mira, creo que lo dijo el patrón que él quiere la Conca y cuando el patrón quiere algo tenemos que ir por ello, es es nuestro trabajo".

"El señor cumple con darnos todo y creo que nosotros lo mejor que podemos hacer es brindarnos aquí en la cancha", declaró el guardameta tras el compromiso ante los potosinos en el Estadio Azteca. "El equipo tiene la ilusión y el deseo de querer trascender, de hacer historia".

"Comentaba en la comida con Diego (Valdés), Henry (Martín), Richard (Sánchez) y Jona (Dos Santos) lo que sería ganar dos títulos, sería algo lindísimo”, añadió Malagón, que en la Fecha FIFA estuvo concentrado con la Selección Mexicana.

Por último, respecto a la atención que recibió al finalizar la primera parte del juego ante San Luis, aseguró que no fue nada por lo que alarmarse. “Simplemente fue algo del viaje, pero me tienen que sacar con sangre en ambulancia, si no, no me sacan”, mencionó.

