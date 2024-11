Marcelo Bielsa destacó el nivel de Rodrigo Aguirre: 'Vengo siguiendo sus actuaciones con América'

Rodrigo Aguirre sigue mejorando. El futbolista uruguayo no sólo se ha ganado la titularidad con América, sino que también con Uruguay. Además, fue pieza clave para el triunfo en el más reciente partido con la selección charrúa.

El delantero sudamericano marcó el segundo gol con lo que Uruguay le dio la vuelta al partido ante Colombia. Tras el resultado los charrúas recuperaron el segundo lugar en las Eliminatorias de la Conmebol.

Esta temporada el delantero ha jugado en 13 partidos con América, 40% de ellos siendo titular. En este tiempo, Aguirre ha sumado seis anotaciones, así como una asistencia. Este desempeño lo llevó a su primera convocatoria y primer partido con la Selección Uruguaya.

Esta actuación, así como su desempeño con América en partidos recientes le han llenado el ojo a Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay quien, en conferencia de prensa, no dudó dos veces en elogiar al delantero.

“Bastante tiempo que vengo siguiendo las actuaciones de Aguirre, logró la titularidad en el América y eso no es sencillo, compartía el ataque con el 9 de la Selección de México y con eso yo lo vinculé con acercarlo a Darwin (Nuñez). Logro la titularidad en un equipo tan importante como ese (América), no es sencillo, y me pareció que encajaba con nuestras necesidades”, destacó el DT.

