Mario Trejo sobre la salida de Alfredo Tena de América: 'Es un gran error'

Las Fuerzas Básicas del América viven ya una metamorfosis profunda con la llegada de una nueva metodología de trabajo comandada por el español Raúl Herrera y, tras la salida de Alfredo Tena como coordinador del área, algunas voces autorizadas de las Águilas han levantado la voz, entre ellas la del histórico Mario Trejo, quien fuera parte del grupo de trabajo del Capitán Furia en estos últimos tres años y medio en categorías inferiores en Coapa, y ahora también se encuentra súbitamente en el desempleo sin entender la decisión de la directiva.

- ¿Qué opinas de la salida de Alfredo Tena como director de Fuerzas Básicas?

Fue un error muy grande del club, Alfredo debería ser institucional, no solamente por lo que fue como jugador, sino también como entrenador por lo que ha hecho en Fuerzas Básicas y el primer equipo.

Se equivocaron muchísimo. También Cristóbal Ortega no sé por qué no está en América. Pero bueno, es cosa de directivas y para nosotros los americanistas nos duele porque Alfredo es un tipazo y no se merecía salir de esta manera.

- ¿Qué te parece la llegada de un nuevo grupo de trabajo comandado por el español Raúl Herrera?

Ojalá no se equivoquen y le acierten. He leído comentarios que Alfredo a lo mejor no está completamente actualizado, que por eso los españoles, pero no creo que ellos entiendan tanto a los mexicanos.

Para tener un equipo como América, que es el más importante, debe haber gente de nacimiento, de corazón, arraigo y no creo que los españoles, por más capaces que sean, vayan a inculcar el americanismo como debe de ser.

- ¿En tu caso cómo tomaste la decisión de la directiva de dar por terminada tu relación laboral con el club?

Regresé por la invitación de Alfredo hace tres años y medio y estuvimos muy a gusto y nos vamos con números positivos. Estos meses se presentó la pandemia, pero nadie me pudo dar una explicación del porqué de mi salida, ojalá no haya sido por línea de que porque llegamos con Alfredo, también tuvimos que irnos Memo Huerta y yo.

Quiero entender que cada directiva tiene su grupo de trabajo y significa que no estábamos dentro de él. No soy de rencores, a mis 64 años sería muy malo pensar de esa manera negativa.

- ¿Cómo se dio la separación de la institución en términos legales?

Se sabe que estamos pasando una etapa difícil y tratamos de arreglar un finiquito; no era tanto de lo que esperaba, pero al fin y al cabo ya se firmó y a partir de esta semana oficialmente quedé desligado del club.

Ahorita es una época donde es difícil contratarse, en eso andamos, mandando currículums, contactando a la gente que conocemos, ojalá se abra una puerta pronto.

- En los ochentas América tuvo éxito gracias a una base de mexicanos provenientes de la cantera complementada por algunos extranjeros de calidad. ¿Cuál fue la clave del éxito de las inferiores?

La clave fue la oportunidad que nos dieron, nosotros crecimos en el club, venimos desde juveniles. Afortunadamente tuvimos directivos como Panchito Hernández, y técnicos como José Antonio Roca, Raúl Cárdenas y Carlos Reinoso, gente que sentía los colores y realmente querían que nosotros sobresaliéramos.

Éramos de diez como futbolistas, pero teníamos un corazón y una idea muy fuertes para defender una playera tan importante como la del América. Eso se trae en la sangre y a Alfredo (Tena) por ejemplo le brota sangre como americanista, yo lo soy desde los 14 años.