América: Henry Martín reveló cómo estudia a los defensas y porteros

El gran momento de Henry Martín con América no es obra de la casualidad. El nacido en Mérida, Yucatán, reveló que ha puesto esmero para trabajar a doble sesión con el objeto de mejorar su condición físico atlética.

“Definitivamente, no es de la noche a la mañana, me gusta trabajar, y estar entre los mejores , cuando me lo permite el cansancio hacemos doble sesión en casa, incluso me cambié de casa para buscar una privada que tiene una cancha donde puedo practicar definición”, dijo Martín en Línea de Cuatro.

Tal ha sido su entrega, que el ariete reconoció cierta manía, pues también acostumbra a analizar videos de los de los defensores que enfrentará semana con semana.

"A veces mi señora me dice que no les dedico tanto tiempo. Estoy obsesionado con ver videos" @HenryMartinM se sincera sobre el trabajo realizado en casa El delantero no piensa más que en gol pic.twitter.com/VI0NXJbRL8 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 4, 2020

“Me gusta ver los videos de los defensas, a los analistas les pido un día antes videos de los zagueros y el arquero para ver sus salidas, errores y me gusta estudiar eso para que en el partido no me sorprenda y eso siento que me ha beneficiado “, explicó

Pero todo esfuerzo requiere de un sacrifico, y en ese sentido el delantero yucateco recoció que su familia le ha reprochado en algunos momentos su entrega futbolística, pero confía en que el sacrificó tendrá sus recompensas.

“A veces me pierdo de cosas, de la familia o del descanso, entonces si es un sacrifico grande pero al final tiene que tener una recompensan muy grande”, apuntó.