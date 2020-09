Miguel Herrera: 'Lesión de Memo Ochoa fue por prestarlo a Selección Nacional'

Por tercera semana consecutiva el América perdió a jugadores por lesión, sin embargo, en esta ocasión Miguel Herrera afirmó que la ausencia de Guillermo Ochoa se debió a las dobles sesiones que tuvieron en el Microciclo con Gerardo Martino en la Selección Nacional y que hablará con Santiago Baños para ya no prestar a sus futbolistas al Tri en esta clase de convocatorias.

“Lo de Memo fue por prestarlo a Selección, por eso no me gusta prestar jugadores a Selección, ellos no están preocupados por la chamba de nosotros, ¿por qué nosotros si?. Voy a hablar con Santiago porque parece que estos trabajos extra no dejan nada a los clubes, claro que estoy molesto que no nos entregan a los jugadores cansados”, confirmó el estratega azulcrema.

“Yo pase por ahí y en ningún momento regresé a algún sin estar al cien. Jorge me aguantó los 90 minutos pero ya estaba cansado, Córdova ya no tenia piernas, pero aún así creo que el equipo cerró bien el partido”, añadió el Piojo.

Respecto a la tercera lesión que ha sufrió en lo que va del torneo Emanuel Aguilera, Herrera reconoció que sabían que esa era una posibilidad ya que no estaba bien pero no podía salir a este choque sin él.

“Lo de Emanuel Aguilera sabíamos que podía tener una molestia, desde la semana pasada salió lesionado y tuvimos que acelerarlo, pero no podía jugármela con los chavos aquí y Ema lo hizo bien”, finalizó Miguel Herrera.