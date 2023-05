Miguel Herrera negó tener mala relación con Roger Martínez: "Nunca tuve problemas con él"

Uno de los grandes enigmas durante la segunda etapa de Miguel Herrera como técnico del América, fue su relación con el delantero colombiano Roger Martínez, con quien se decía tenía algunas diferencias; sin embargo, ‘El Piojo’ desmintió estos rumores en exclusiva para RÉCORD.

“Nada (no tuvo problemas con él), la verdad es que mucha gente manejó cosas que nunca pasaron, yo con todos los jugadores de América he trabajado muy bien, con ninguno he tenido una diferencia, siempre tomo las mejores decisiones para tratar de permanecer como el mejor equipo, saltar a la cancha con el mejor equipo, yo como técnico creo que hice lo mejor para la institución”, declaró el extécnico americanista.

Asimismo, Miguel aclaró que el conflicto se suscitó entre el delantero colombiano y la directiva azulcrema, motivo por el que, a principios de 2020, no podía contemplarlo para jugar.

“Se manejó que había diferencias. No, las diferencias las tuvo con la directiva y afortunadamente por lo que veo también ya limó asperezas con ellos, pero para mí siempre fue un tipo muy importante, un jugador que tiene un potencial extraordinario y que, desafortunadamente, por esas diferencias con la directiva, no lo podíamos poner”, explicó.

Al cuestionarlo sobre su relación actual con Roger, Herrera aseguró que mantiene un trato cordial con él y destacó sus cualidades como futbolista, mismas que espera pueda explotar algún día. “Al contrario, nunca conmigo tuvo una diferencia Roger, hasta el día de hoy nos hablamos, nos encontramos en la cancha y nos saludamos muy bien”, comentó.

“Tiene grandes capacidades y esperemos que las empiece a mostrar porque cuando entra y muestra sus capacidades marca una diferencia abismal”, sentenció.

