Miguel Layún: 'América siempre se sobrepone a la adversidad'

A lo largo de su historia, América se ha caracterizado por sobreponerse a los momentos de adversidad. Miguel Layún ha sido testigo de esta mística que tiene el conjunto de Coapa, por lo que en este Apertura 2022 buscarán repetir la historia, iniciando esta noche en el Estadio Azteca ante el líder de la tabla y equipo más goleador, Toluca.

A pesar de que han llegado y salido varios futbolistas del conjunto azulcrema desde el 2014, para Layún hay algo que no se ha perdido en la institución: “Son 'Américas' diferentes. Para empezar teníamos un estilo de juego totalmente diferente, jugadores distintos, características distintas. Lo que te puedo decir es que América siempre se ha caracterizado por saber sobreponerse a los momentos de adversidad", indicó el lateral derecho de las Águilas.

De cara a la jornada 3 del Apertura 2022, las Águilas se ubican en la posición 13 de la tabla general con un punto de seis posibles. Además de que acumularon su cuarta derrota consecutiva ante Monterrey, rival que parece ya le tomó la medida al conjunto azulcrema.

A pesar de que los pupilos de Fernando Ortiz no tuvieron el mejor arranque, buscarán apelar a su historia y sobreponerse a esta adversidad. Sin embargo, la prueba no será fácil, ya que se medirán a los renovados Diablos Rojos de Ignacio Ambriz.

Sin embargo, para el lateral americanista, las Águilas siempre han sabido sobreponerse y volver a los lugares que su estirpe les demanda: "Yo desde que recuerdo en 2013, 2014, siempre América tiene un entorno diferente y siempre ha sabido sobreponerse en momentos importantes. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado y veo en este momento un plantel bastante completo para poder llevar a cabo eso y con la jerarquía suficiente para poder demostrarlo en la fase final que es la importante porque es realmente donde se definen los campeonatos”, agregó.

Para esta nueva cita ante la adversidad, América contará con Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm, sus refuerzos, ya completamente adaptados. Con todas estas incorporaciones, Miguel Layún es consciente de que no hay excusas para no levantar el título al finalizar el torneo: “No te puedo decir si era más o menos este América que aquel de 2014. Pero si te digo que hoy tenemos toda la jerarquía y no hay ningún pretexto que avale que no salgamos campeones a final del torneo”, puntualizó.

