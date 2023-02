Miguel Layún analiza retirarse en América o ir a la MLS: “Es un debate interno”

Todo es culpa de la MLS. Antes del arranque del vigente Torneo Clausura 2023 se habló mucho sobre la continuidad de Miguel Layún en América, sin embargo, la decisión fue quedarse y ahora se plantea la posibilidad de culminar su trayectoria en el Nido azulcrema aunque es verdad que la inquietud de jugar la parte final de su carrera en Estados Unidos es todavía una posibilidad

“Es un debate interno bastante complejo porque una parte de mi quiere cerrar el ciclo en el Club América por todo lo que representa, pero también hay una parte dentro de mí que he experimentado cuando he tenido la posibilidad de recorrer diferentes países, diferentes Ligas y me he dado cuenta que me complementan como persona, me van haciendo aprender cosas buenas”, reveló Layún en entrevista con RÉCORD.

“El salir de la 'comodidad' solo por ponerle un nombre porque la verdad en América nunca se puede estar cómodo, pero de estar en tu país, con tu cultura y con tu gente ayuda mucho al desarrollo personal; no mentiré que es el debate más grande que tengo en mi mente” agregó el lateral azulcrema.

La Serie A de Italia, la Premier League de Inglaterra, la Primeira Liga de Portugal y la Liga en España fueron los sitios en donde Layún logró participar a lo largo de su carrera, por lo que emigrar al futbol de la MLS en cuanto finalice su contrato con las Águilas sería la quinta competencia fuera de nuestras fronteras en la que jugaría, además, de que un equipo nuevo sería el noveno de toda su carrera como jugador profesional.

