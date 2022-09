Miguel Layún sobre su futuro: 'Me veo jugando en la MLS'

El jugador del América, Miguel Layún habló sobre lo que significaría para él jugar en la MLS la próxima temporada al término de su contrato con los azulcremas.

El lateral de 34 años reveló en entrevista previo al partido ante Nashville de la Leagues Cup que sí militaría en la liga estadounidense.

“Sí me veo jugando en la MLS, seguro. Mi contrato va a finalizar este diciembre pero ¿por qué no? La próxima temporada jugaría en la MLS, no lo sé, vamos a ver, quiero probar la MLS, para ser honestos sería interesante para mí”.

Finalmente, Layún aseguró que la liga de Estados Unidos le beneficiaría como futbolista y como persona destacando que ya ha jugado en la Premier League de Inglaterra o la Serie A de Italia.

