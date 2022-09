Shakira tras infidelidad de Piqué: 'En horas difíciles y oscuras, la música ha traído luz'

Un 'faro' entre las sombras. Luego de vivir una 'tormenta', tras su separación con Gerard Piqué por presunta infidelidad, la cantante colombiana, Shakira, reconoció que a pesar del 'trago amargo' que vive, la música le brinda fuerzas para dar la vuelta a la página.

En entrevista con la revista de moda y entretenimiento, 'Elle', la intérprete narró cómo trabaja en dejar atrás la ruptura que la dejó devastada; las melodías y apoyo con el psicólogo, las claves para superar una relación en la que dejó sus logros por la familia.

"Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente, me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen.

"La música es definitivamente una de esas herramientas, una de las pocas herramientas que tengo para sobrevivir a situaciones extremas. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música", agregó en entrevista con 'Elle'.

DEJÓ LA VIDA NÓMADA DE ARTISTA POR APOYAR A PIQUÉ

Lo dio todo amor. Shakira rompió el silencio previo al estreno de su primer disco en los últimos cinco años, la cafetalera explicó que sacrificó su carrera para dejar la vida nómada por la familia.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada. Una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano.

"Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al futbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al futbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", sentenció.

