Ochoa: ‘Los resultados no son los de una institución como América, vamos a levantar esto’

Parece que América toca fondo cada partido, sus actuaciones van dando pasos en reversa y el mismo Capitán del equipo, Guillermo Ochoa, lo reconoce. Sin embargo, aseguró que la crisis no pasa por falta de carácter y que no piensan quedarse de brazos cruzados ya que buscarán darle la vuelta lo antes posible.

"Para mi no es cuestión anímica, carácter o de meter un par porque creo que el equipo los mete, decirles que estamos dolidos por supuesto que los resultados no son los que merece una institución como América, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a tratar de buscar levantar esto", aseguró el guardameta del equipo.

Respecto a los abucheos de la afición, el portero americanista señaló que están en todo su derecho debido a que ellos si están cumpliendo con la parte que les toca.

"La afición está en su derecho de hablar, con estos resultados, ellos no fallan están en todo momento, están de visita, están en el Azteca, el año pasado era todo más llevadero con resultados a favor, ahora es un arranque complicado y nos toca tener esa autocritica para resolverlo", reconoció Memo Ochoa.

