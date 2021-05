Pedro Aquino: 'En Liguilla ya no es por lo bonito que juegas, ahí tienes que ganar'

Inicia el último vuelo por la 14 para las Águilas. Comienza la aventura del América en la Liguilla, etapa del certamen en la que poco importa el estilo y formas de juego, la prioridad es el resultado y tratar de mantenerte con vida hasta el final.

Pedro Aquino, quien llegó a reforzar el mediocampo azulcrema para esta temporada y que se adaptó de inmediato al sistema de Santiago Solari, disputará apenas su segunda Liguilla desde que llegó a nuestro país hace 4 años.

Sin embargo, el americanista aprendió como se juegan estos partidos el semestre anterior que levantó el título con León, y tiene claro que esta noche en Pachuca lo más importante será intentar sacar un resultado positivo que les permita jugar con cierta tranquilidad el juego de vuelta en el Estadio Azteca.

Consciente que en estas instancias a veces no se ve la mejor versión de los equipos espera que el ascenso en el nivel futbolístico que consiguieron contra Pumas y Portland les permita salir avante de esta primera serie de la Fiesta Grande.

“En la Liguilla ya no se dice de que bonito juegas, ahí tienes que ganar y tener un margen de cero errores. Yo pienso que seguimos creciendo futbolísticamente y pienso que el grupo se está haciendo más unido", declaró en entrevista con RÉCORD.

"En la Liguilla a veces no se puede explotar el nivel de juego que estás dando y no se puede ver lo bonito que el América juega, en la Liguilla es jugara no tener margen de error y el que hace gol gana, es así la Liguilla”, finalizó el peruano.

