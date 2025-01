Rodolfo Cota sobre Tricampeonato del América y títulos de Chivas con Matías Almeyda: 'No hay comparación'

Los títulos de Chivas con Matías Almeyda marcaron una época, pero lo de André Jardine en América es algo insólito y difícil de igualar; así lo consideró Rodolfo Cota, quien también vivió los múltiples títulos del Rebaño.

“La era Matías en Chivas fue muy buena, pero es totalmente diferente, acá André ha hecho algo que es diferente, no sé si haya otro Tricampeón. Fue posiblemente algo parecido a lo que hoy les ha tocado vivir con los tres campeonatos y los otros dos torneos, no se compara, no voy a entrar en eso porque no se compara un tricampeonato, los otros torneos fueron diferentes porque se ganó Concacaf, Liga y Copa, acá hablas de un tricampeonato, Campeones Cup y Supercopa”, afirmó el arquero azulcrema.

Cota salió Campeón con América | IMAGO7|

“Entrar en comparaciones no sería bueno. Mi etapa allá fue buena, soy una persona muy agradecida, el futbol ha sido muy generoso conmigo porque me permitió estar en los dos equipos más importantes de México”, agregó.

Respecto a la decisión de André Jardine de quedarse en América declinando la oferta del Botafogo aun cuando económicamente era mejor, consideró que es reflejo del hambre y calidad humana del brasileño.

“Creo que cuando sale la noticia, si no mal recuerdo, el equipo estaba de vacaciones. Yo regresé un poco antes por la posibilidad de arrancar el día de mañana. El día que regresamos, sentíamos casi que se nos iba el profe bromeando, pero André habló con nosotros, él sí tenía la oferta y nos hizo saber que una parte importante por la que sigue acá es porque le gustaría seguir haciendo historia en este club y por la calidad humana de lo que hay en toda la institución, todo lo que significa América”.

Cota en partido con América | IMAGO7|

“La verdad que el compromiso y más allá de todo lo que se ha hablado, el profe André ve más allá de lo económico, tiene una parte importante que es fijarse en la calidad humana que hay en todo el Club América. Yo creo que eso fue muy importante para tomar la decisión de seguir haciendo la historia que el profe ha hecho acá”, apuntó Cota.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Luis Suárez elogia a América en la Liga MX: "Viene marcando la diferencia"