Santiago Baños, presidente deportivo del América, habló sobre la posibilidad de que las Águilas sumen a un par de refuerzos más para este torneo.

El directivo azulcrema aseguró que existe la posibilidad de que fichen a uno o dos futbolistas mientras el mercado siga abierto, aunque afirmó que no es un hecho todavía.

"Mientras tengamos la ventana abierta para poder contratar siempre hay una posibilidad. Podríamos quedarnos así, pero también podría llegar uno o hasta dos jugadores. No los he confirmado todavía, no es un hecho al cien por ciento, pero hay probabilidades de que podamos traer a algún jugador a reforzar el plantel", comentó en entrevista para Claro Sports.

Además, señaló que el América cuenta con uno de los dos mejores planteles de la Liga MX, pues considera que tienen grandes futbolistas en todas las líneas de la cancha.

"Entre los primeros dos, sí. Somos un plantel muy completo y competitivo; tenemos grandes jugadores tanto en defensa, media cancha y la delantera. Prueba de ello es que llegamos a tener 14 seleccionados en este verano", agregó.

Las Águilas desembolsaron una cantidad importante de dinero para este Apertura 2023, pues ficharon a Kevin Álvarez y Julián Quiñones, procedentes de Pachuca y Atlas, respectivamente. Además, otros jugadores como Santiago Naveda y Mauro Lainez regresaron al equipo tras sus préstamos.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: SANTIAGO BAÑOS NIEGA QUE AMÉRICA 'MOVIERA HILOS' PARA POSPONER JUEGO ANTE QUERÉTARO