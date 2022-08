Santiago Naveda: 'No iba a salir a algún equipo de la Liga MX, América es el más grande'

Santiago Naveda ya es jugador del Miedz de la Primera División de Polonia, un traspaso que en aquel país se considera como ‘exótico’, y el mismo futbolista canterano de América declaró que no jugaría en otro equipo de la Liga MX, pues para él las Águilas son el equipo más grande del país.

“Desde el inicio lo tenía bien planteado, que yo si iba a salir no iba a salir a algún equipo de la Liga MX porque bueno, en lo personal, considero que América es el más grande de México, el estar en América no te va a dar ningún otro club.

“Como dicen por ahí: ‘El tren no para dos veces’, se me presentó esta oportunidad y bueno, decidí aprovecharla ahora y ahora a cumplir este sueño”, dijo el ex azulcrema para ESPN.

Naveda aseguró que el Miedz le presentó un proyecto interesante y que el entrenador del equipo habló con él y le mostró interés, cosa que lo motivó para tomar el reto de irse al Viejo Continente.

“Las cosas cambiaron y yo, junto con mis padres y mis representantes, consideramos que el proyecto (en América) no me iba a dejar crecer y tomamos esta decisión de esta nueva aventura en Polonia.

@santi_naveda piłkarzem Miedzi 21-letni meksykański defensywny pomocnik trafia do naszej drużyny na zasadzie wypożyczenia ze słynnego Club de Fútbol América Santiago, witamy w Legnicy i życzymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach pic.twitter.com/THPyrwGoKP — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) August 9, 2022

“El proyecto que me presentó el equipo me hizo mucha ilusión. El técnico se tomó el tiempo de hablar conmigo, me dijo lo que busca de jugadores en mi posición y ese interés que ellos mostraron me hizo mucha ilusión”, aseguró Santiago.

