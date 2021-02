Santiago Naveda sobre su gol vs Querétaro: 'Es una alegría que no puedo describir'

Sin duda la revelación del torneo en América ha sido el canterano, Santiago Naveda, quien se ha adueñado de la titularidad por sus destacadas actuaciones por encima de jugadores de peso como Richard Sanchez y Pedro Aquino, y que ayudó a su equipo con una anotación, su primero en el Máximo Circuito.

“Es una alegría que no te puedo describir, es algo que venía trabajando desde hace mucho tiempo, el partido pasado me quedé con las ganas de ese gol y por fortuna me pude reivindicar con la afición, con el equipo y lo más importante es que fue con un triunfo”, confirmó el americanista para TUDN.

“La verdad es que desde que el Solari llegó me tuvo mucha confianza y se lo agradezco muchísimo, pero también ha sido a base de mis actuaciones, de lo que he mostrado y es algo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo”, reconoció el volante azulcrema.

Sin embargo, el propio jugador es autocritico y admitió que le hace falta ayudar a sus compañeros en la salida y en la posesión de balón, una tarea complicada en la Primera División, pero sabe que con trabajo puede conseguirlo.

“Siento que he estado muy bien en a recuperación de la pelota y por ahí siento que me falta un poco ayudar en la salida, sé que es difícil porque en la Primera División no tienes tiempo para pensar y seguiré mejorando y trabajando para tener esa personalidad de pedir el balón”, finalizó Santiago Naveda.

