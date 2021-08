Solari tras triunfo de América en Concachampions: 'Nos urge cerrar la plantilla'

Luego de dar un paso firme de cara a la Final de Concachampions, Santiago Solari tiene claro que la plantilla azulcrema necesita apuntalarse ante la baja de Santiago Naveda, por lo que espera concretar un último fichaje en las próximas horas.

“Las opciones están abiertas, nos urge cerrar la plantilla porque estamos en plena competencia, Semifinales de Concachampions y el torneo. Nos urge cerrar, pero hay veces que suceden cosas inesperadas como la lamentable lesión de Santiago, que esperamos se recupere pronto. El único jugador especifico que nos queda allí es Pedro y considero que puede ser un riesgo tener uno”, aseguró Solari.

Sobre los 90 minutos que le restan a la eliminatoria ante el Philadelphia Unión, el estratega americanista lamentó que el desenlace tenga que esperar un mes, por lo que requerirían de mayor enfoque para mantener la línea.

“El calendario no lo hacemos nosotros, no podemos hacer nada al respecto. Entendemos que es difícil para la gente que construye los calendarios meter todo. Pierde un poco el calor la eliminatoria, lo entiendo, pero es así. Como profesionales debemos estar concentrados para ese segundo partido cuando sea que toque porque nos va a obligar a hacer un partido completo como hoy. Vamos a tener que hacer un partido perfecto para avanzar”, explicó.

Por último, Santiago Solari dio vuelta rápido a la pagina y ya se concentra en lo que será su visita al Atlas, donde pretende que el equipo mantenga una curva de intensidad.

“En La Primera División del futbol mexicano no existe la mediana intensidad, si no das el máximo es difícil que te vaya bien en un partido. No creo que ningún otro equipo de Primera División sea así, incluso cuando te enfrentas a los de segunda división, todos te pueden hacer daño si no estas bien preparado. Sabemos que la vuelta va a ser complicadísima, pero nos toca mirar ahora el partido de Atlas”, finalizó.

