Tano Ortiz acerca del aniversario 106 del América: ‘Ojalá podamos cerrar con la 14’

Fernando Ortiz se siente privilegiado por dirigir al América, el equipo más ganador de México, que mañana cumplirá 106 años.

En el Nido de Copa hay un buen ambiente, confían en que superarán los Cuartos de Final y que ganarán un nuevo título de Liga MX.

"Soy un privilegiado por estar en un aniversario tan importante para el club. Los años pasan y hacen más grande a la institución, eso lo tenemos bastante claro. Ojalá podamos cerrar el torneo con esa ansiada 14 que todo mundo quiere", mencionó en rueda de prensa.

El técnico argentino les pide a sus jugadores que estén concentrados, que no se confíen solo porque la prensa y los aficionados los ponen como favoritos al título.

"Es normal que eso suceda, pero los chicos están preparados, están en un momento futbolístico muy bueno y mentalizados para ir a hacer las cosas de la mejor manera", explicó.

Les advirtió que nadie tiene su lugar asegurado: "Yo pongo a los que estén mejor, creo que lo he demostrado, esa es mi mayor virtud a la hora de tomar decisiones, trato a todos por igual", agregó.

Fernando Ortiz espera que el partido de mañana sea parecido al de la Jornada 17, fecha en la que el que las Águilas le ganaron 2-1 a La Franja.

"Creo que va a ser un partido similar, con diferente sabor, en donde hay 180 minutos para poder pasar a la siguiente fase. Nosotros tenemos que jugar de la misma manera. Hay que tener precaución", apuntó.

No cree que Puebla llegue con más ritmo que América solo porque hace unos días jugó contra Chivas en el Repechaje.

"No nos tiene que afectar, no pasaron tres meses de la última vez que jugamos, solo fueron 10 días. Hay que estar bien en ese sentido. No he pisado la cancha, he escuchado que no está en las mejores condiciones, pero hay que adaptarse", finalizó.

