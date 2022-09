Tano Ortiz: 'No me sorprende que ni con uno menos el equipo siempre va a buscar el arco rival'

Para Fernando Ortiz la derrota americanista en la Leagues Cup amerita un análisis con la cabeza fría, sin embargo, su primera impresión fue confirmar la diferencia entre un tiempo y otro asegurando que durante el primer tiempo el equipo no mostró lo que viene haciendo en la Liga donde marchan líderes de la competencia.

"El primer tiempo no me gustó, esa es la realidad, no es el equipo que venimos mostrando en la Liga sea el rival que sea, el segundo sí, el carácter y la rebeldía del segundo tiempo me gusto más", afirmó el estratega argentino.

Respecto a la reacción que tuvo el equipo para la parte complementaria aun jugando con uno menos dejó satisfecho al Tano, quien admitió que todos los días trata de meterles la idea de que el partido puede cambiar hasta que el silbante lo finalice.

"El día a día trato de inculcar que hasta que no pite el árbitro el juego sigue, no me deja de sorprender que ni con uno menos ya sea por expulsión o por lesión el equipo siempre va a buscar el arco rival y eso es todo mérito de ellos", destacó Fernando Ortiz.

