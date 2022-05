Tano Ortiz sobre la eliminación de América: ‘No nos superaron, pero sí fueron efectivos’

Fernando Ortiz, Técnico del América, señaló que las sensaciones de la eliminación de su equipo a manos del Pachuca son agridulces, pues considera que los Tuzos nunca fueron superiores a las Águilas, pero si más contundentes.

“Sensaciones post partido rápidas creo que no nos superaron, sí fueron muy efectivos más que nosotros y cuando no eres efectivo obviamente que anímicamente siempre pega teniendo la urgencia o la necesidad de querer convertir y a veces al jugador eso le pesa mucho teniendo posibilidades en ambos tiempos de concretar enseguida no las pudimos concretar las que tuvieron ellos las concretaron y después se hacía muy difícil llevar a cargo un resultado tan opuesto de lo que nosotros habíamos pensado teniendo la posibilidad de que ese resultado fuera para nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Durante la serie entre ambos clubes, la polémica arbitral se hizo presente; sin embargo, el 'Tano' prefirió omitir el tema.

“Con respecto al arbitraje no voy a hablar la conferencia anterior o quizá conferencias anteriores dije que no voy a opinar del arbitraje ellos hacen su trabajo por lo cual hay que respetarlo”, mencionó.

Respecto a su decisión de sentar a Pedro Aquino y poner a Richard Sánchez para el duelo de vuelta en el Estadio Hidalgo, Ortiz dijo que esto lo hizo porque creyó que el paraguayo podía aportar más que el peruano.

“Son opiniones de táctil de táctica obviamente que yo respeto a todo mundo yo estaba convencido que Richard no podía darnos mucho más juego que quizá Pedro era un 5 más natural nosotros yo lo dije desde el primer momento que íbamos a salir en todas las canchas a ganar el juego durante 6 partidos Richard lo hizo de la mejor manera y nos ha funcionado son ideas que el entrenador siempre tiene que tomar decisiones por lo cual la que alinee estaba súper convencido”, finalizó.

