'Tano' Ortiz sobre repunte del América: 'Hablando con la verdad, el jugador se entrega más'

El repentino cambio que hubo en América con la llegada de Fernando Ortiz al banquillo ha sorprendido, y no es para menos, tomando en cuenta que el Tano tomó al equipo en último lugar de la general y hoy los tiene en zona de clasificación dependiendo de sí mismos. El propio timonel de las Águilas afirmó que una de las claves ha sido ser frontal con la plantilla y decirles siempre la verdad.

"Lo dije desde el primer momento que al no haber resultados positivos el ánimo estaba abajo, pero la calidad y jerarquía que hay solo tenía que retocar unos puntos y levantarlos anímicamente y una de las formas es decirles la verdad”, comentó para la cadena Fox Sports.

“Al jugador hay que irle con la verdad, y el jugador se va a entregar al máximo siempre. Desde que asumimos el reto del Cuerpo Técnico, así se ha trabajado, y a la vez con el convencimiento que teníamos pudimos revertir la situación”, agregó.

Respecto a su oportunidad dirigiendo al Primer Equipo era algo que no esperaba en tan poco tiempo; no obstante, al ver que los resultados no llegaban, vio normal que una institución como América hiciera modificaciones.

"La verdad no la esperaba, Santiago hizo un trabajo excelente, quizás normal en el futbol que a veces los bajones existen y en un club tan grande como América eso perjudica, cuando sale la posibilidad lo fui tomando como algo normal porque no dejo de hacer lo que vengo haciendo siempre”, apuntó.

"Uno no se pone feliz por el mal camino del club donde uno trabaja, los jugadores son humanos, no son robots y estoy convencido de que hacían todo lo que decía Santiago, pero esto es futbol, y creo que también la situación que atravesaban los chicos no era la mejor”, finalizó Fernando Ortíz.

