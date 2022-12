Tano Ortiz tras título mundial de Argentina: 'Te amo Messi'

El argentino Fernando Ortíz, director técnico de América, no dudó en escirbirle unas palabras a Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022. Todos se rinden ante el Campeón argentino, quien tocó la gloria en Qatar e hizo feliz a toda una nación.

El timotel del equipo de Coapa utilizó su Twitter para expresar el amor que siente por el astro argentino, "Feliz por Messi, Gracias Messi, te amo Messi.!!!", escribió el Tano.

Feliz por Messi, Gracias Messi, te amo Messi.!!! — Fernando Tano Ortiz (@OrtizTano) December 18, 2022

Sin embargo, no a todos sus seguidores les gustó su publicación, pues tuvo varias respuestas negativas, "Por Messi nada más? No por el país? No sos argentino? Mexicano vendido. Acá no vuelvas", escribió un seguidor.

Por Messi nada mas? No por el pais? No sos argentino? Mexicano vendido. Aca no vuelvas. EL CAMPEON DEL MUNDO ES ARGENTINA!!! — .. (@LucaBsAsArg) December 18, 2022

Varios seguidores americanistas tundieron al estratega con varios comentarios acerca de su mal planteamiento del equipo en varios partidos de la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALCEDO TRAS LA VICTORIA DE ARGENTINA EN QATAR 2022: "AGUANTALOS AHORA"