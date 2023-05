Benjamín Mora previo al Clásico Tapatío: 'El no saber qué va a pasar nos lleva a un lugar de nervio'

La Liguilla del futbol mexicano tiene a un invitado muy especial: el Clásico Tapatío, un duelo con un toque diferente para el estratega del conjunto Rojinegro, Benjamín Mora, donde comentó que siente una lluvia de emociones enfrentar a Chivas.

“No sé cómo describirlo, siempre hay una mezcla de nervio, ansiedad, preocupación, ocupación, es una cosa rara, yo lo llamo más como un movimiento de energía positiva, en donde intentamos estar lo más enfocados posibles, pero si evidentemente somos seres humanos, la incertidumbre de no saber qué va a pasar nos lleva a un lugar de nervio”, señaló para RÉCORD.

A su vez, comentó que no le gusta estar en una zona de confort, siempre busca seguir preparándose día con día para lograr los objetivos que se planteó.

“Me encanta el desafío, yo creo que no podría vivir en un estado de confort, porque no me hace crecer, estoy muy feliz por las cosas que nos están sucediendo, al mismo tiempo con mucha urgencia de prepararnos y seguir capacitándonos para los resultados que tenemos que dar”, mencionó.

Además, hizo hincapié en el gran apoyo que es la afición rojinegra para él y su equipo, es una pieza fundamental para salir con confianza en el Estadio Jalisco

“Es nuestra fuerza, nuestra fortaleza en las buenas y en las malas, nosotros siempre queremos darles alegrías, el apoyo de ellos es fundamental, sobre todo en casa para que sean nuestro corazón latiente”, apuntó.

También manifestó que no cuesta nada ilusionarse con la posibilidad de que su equipo elimine a Chivas en los Cuartos de Final del torneo.

“Soñar no tiene ninguno costo. Si no tienes expectativas altas es muy difícil llegar, yo siempre digo, tú sueña, tú ilusiónate, pero trabaja. ¿Quieres ser campeón? Trabaja para conseguirlo, son detalles que tenemos que ir paso a paso, pero el aficionado que disfrute, que se ilusione, es energía positiva que nos sirve”, finalizó Benjamín Mora.

