'Un error ponerlo a las 9': Jesús Hernández sobre el Clásico Tapatío en RÉCORD+

Este fin de semana, se jugará uno de los clásicos que despiertan más pasión en el futbol mexicano, Atlas recibirá al Guadalajara en la última Jornada del Clausura 2024, un escenario que pinta a ser muy peligroso tras el ambiente interno y hostil que viven las barras de rojiblancos y rojinegros.

En el programa de RÉCORD+ En construcción, el periodista que cubre a Chivas, Jesús Hernández, advirtió que el contexto previo al Clásico Tapatío está caliente y que es un error ponerlo a las nueve de la noche.

"El Clásico del sábado, es un error ponerlo a las nueve de la noche, lo estoy anticipando, no se puede jugar a las nueve de la noche, la barra de Chivas con (bronca) interna, la barra del Atlas con (bronca) interna y problemas con la directiva de Orlegui y la tercera barra, la de la policía, no me está gustando esto del ambiente hostil previo al Clásico Tapatío, insisto, no quiero estar el próximo lunes desde los separos diciéndoles, se los dije", aseguró Hernández en el programa.

Un cambio de horario

Asimismo, Jesús sugirió que este partido debe cambiar de horario y disputarse más temprano, ya que no se puede jugar tan noche, debido a que el riesgo aumenta.

"A las cinco, que haya luz", respondió Hernández al ser cuestionado de cuál horario puede ser más seguro para los aficionados que asistan a la cancha del Jalisco este sábado.

Cabe señalar que el duelo de Atlas vs Chivas ya nos ha arrojado episodios de violencia en las tribunas y fuera de los estadios. Una de las estampas más recordadas fue cuando el grupo de animación de los Zorros brincó a la cancha para tratar de golpear a los futbolistas rojinegros. debido a que el Guadalajara los goleaba en el marcador.

