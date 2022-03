Querétaro vs Atlas: Afición pide quitarle a México Mundial de 2026

Lo que pasó en Querétaro Mexico, no tiene nombre, no todos los mexicanos tienen la culpa, pero no se puede pretender que no pasó nada, ver a la gente temerosa con su familia y niños, y a los fallecidos y heridos esparcidos, fifa debe de dar una sanción ejemplar, adiós mundial pic.twitter.com/CuhxyUcaGP

— Gustavo Quiñonez (@masterjodon) March 6, 2022