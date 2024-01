Miguel Herrera sobre problemas con el VAR: "Fue una situación desafortunada"

En medio de la controversia generada por los problemas del VAR en el partido de la Jornada 2 entre Atlas y Tijuana en el Estadio Jalisco, el entrenador de Xolos, Miguel Herrera, habló sobre la situación y defendió sus decisiones durante el empate sin goles y la falta de victorias en el torneo Clausura 2024.

Herrera destacó las fallas del videoarbitraje durante todo el primer tiempo y reconoció que pusieron al cuerpo arbitral en una situación penosa. Sin embargo, el estratega quitó presión a los árbitros y calificó las dificultades con el VAR como "accidentes que pasan". A pesar de las confusiones en las jugadas, el Piojo elogió la capacidad de los árbitros para retomar el control de la situación y tomar decisiones rápidas.

"Ahí sí, no tienen la culpa los árbitros, no puedo echarles la culpa, normalmente vienen las quejas, fue una situación desafortunada, hubo muchas confusiones en las jugadas, me parece que los árbitros retomaron las decisiones, a ver la jugada de cerca y tomar decisiones lo más rápido posible, los dos equipos sufrieron jugadas similares", señaló el estratega en conferencia de prensa.

El técnico de Xolos, quien previamente había expresado críticas sobre la utilización del VAR en el futbol mexicano, esta vez no tuvo quejas con el colegiado y aceptó las circunstancias adversas que se presentaron en el encuentro.

"Tengo jugadores ofensivos, muchos, y luego los revulsivos, metro otro 9, un volante por izquierda, sale un contención porque estaba cansado, los últimos dos cambios son para refrescar. Los cambios que metimos fueron ofensivos, de los 5 fueron 4 que buscamos, que hicieron revolución adelante, me parece que el equipo estuvo bien", sentenció.

Con respecto al inicio del Clausura 2024, donde Tijuana aún no conoce la victoria, el estratega anticipó una doble jornada complicada al enfrentarse a Chivas en la Jornada 3 y visitar a Cruz Azul en la Jornada 4. La necesidad de sumar puntos se vuelve imperativa para Xolos, y Miguel Herrera buscará estrategias efectivas para revertir la situación en las próximas fechas del torneo.

