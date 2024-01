VAR falla en Atlas vs Tijuana y le ‘quita’ un gol a los rojinegros

En un partido sin goles y con pocas emociones entre Atlas y Xolos, el gran protagonista de la noche fue el VAR, pues además de no validar la duda del posible gol de Atlas, el sistema de video arbitraje brilló por su ausencia, ya que existieron problemas técnicos que no permitieron al silbante central estar en comunicación con la gente del VAR.

El sistema tuvo varias fallas que impidieron su correcto uso durante el duelo entre Atlas y Tijuana, pues no solamente falló la pantalla en donde el arbitro central Oscar Macias Romo pudiera ver las imágenes de nueva cuenta, sino además en gran parte del encuentro no tenía comunicación con el VAR.

Para solucionar el tema de la pantalla tuvo que llegar un técnico que solucionara los problemas de imagen de inmediato, mientras que para el tema de la comunicación que fue un poco más tardado, el cuerpo arbitral se las tuvo que ingeniar y era Áxel Meza Méndez quien se encontraba hablando con el VAR mediante un radio y cualquier duda que surgiera entre ambas partes, era el cuarto silbante el encargado de hacer llegar el mensaje.

Beñat San José mencionó en conferencia de prensa que en la polémica jugada en la que Xolos saca el balón de la línea a él le han dicho en el vestidor que sí había sido gol y debido a esto, la directiva rojinegra solicitará una reunión con la Comisión de Arbitraje para esclarecer el tema

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MALAGÓN SOBRE LOS COMENTARIOS DE NAHUEL GUZMÁN: "ESO NO ME INCUMBE A MÍ"

“En el vestidor me decían que había sido gol, nosotros siempre estaremos pensando que ha sido gol, tal vez con el VAR hubiesen pitado gol, no lo sé, no sé si con el VAR nos hubiesen beneficiado, pero la directiva me ha comunicado en el vestidor que ha solicitado una reunión con el comité de árbitros para determinar las decisiones que aplican”, declaró el DT de Atlas.