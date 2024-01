Malagón sobre los comentarios de Nahuel Guzmán: "Eso no me incumbe a mí"

Evitó la polémica. Incómodo por una pregunta que le hicieron a Luis Ángel Malagón sobre unas declaraciones que hizo el portero de Tigres, Nahuel Guzmán expresó: "Este güey me pregunta de Nahuel"

"Es que por qué me preguntas esas cosas y no del partido de hoy, la verdad esos son temas que no me incumben a mí, al final del día México es un país con libre expresión, cada persona puede opinar lo que guste, yo no me meto en temas, ganamos y a lo que sigue", explicó el guardameta.

Y sobre las posibles bajas de algunos compañeros como Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez, el portero americanista no negó que sería un golpe duro, pero aplaudió que puedan tener un crecimiento profesional.

"Es difícil porque al final del día son compañeros, hemos hecho una familia y es difícil, pero creo que al final del día ellos merecen triunfar y crecer, de corazón como amigo les deseo lo mejor, si es que se llega a dar algo, yo desconozco el tema, pero créeme que siempre voy a ser un apoyo y un aficionado más de ellos a donde vayan y alentarles a donde quiera que se vayan", aclaró Luis Ángel Malagón.

